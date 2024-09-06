زيلينسكي في ألمانيا لحشد حلفائه: نريد قرارات قوية لشن ضربات بعيدة المدى ضد روسيا

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة إلى ألمانيا، حيث يجتمع حلفاء أوكرانيا لمناقشة المساعدات العسكرية، في وقت يتراجع الجيش الأوكراني في شرق البلاد في مواجهة تقدم القوات الروسية.



وقال زيلينسكي فور وصوله إلى المانيا: "نريد قرارات قوية من الحلفاء لشن ضربات بعيدة المدى ضد روسيا".

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وأشار إلى ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يريد استعادة كورسك بقدر احتلال المزيد من الأراضي الأوكرانية.ودعا زيلينكسي الدول الغربية إلى تزويد بلاده بمزيد من السلاح والعتاد "من دون تأخير"، مطالبا بتزويده بمزيد من طائرات إف 16.ويجري زيلينسكي لقاء مع المستشار الألماني أولاف شولتس في فرانكفورت، وفق ما أفاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية وكالة فرانس برس، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.يأتي ذلك فيما لم يساعد الهجوم الأوكراني الكبير الذي بدأ مطلع آب على منطقة كورسك الروسية، في صدّ تقدّم القوات الروسية في الشرق.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس أنّ "أولويته" هي السيطرة على دونباس بالكامل حيث يتقدم جيشه.