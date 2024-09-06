لمنع الفلسطينيين من التحرك.. دعوة من بن غفير لنتنياهو

طالب وزير الأمن القوميّ الإسرائيليّ إيتمار بن غفير رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بإدراج هزيمة حماس والمنظّمات الأخرى في الضّفّة كأحد أهداف الحرب و"ألّا نكرر الأخطاء".



كما دعا بن غفير نتنياهو إلى توسيع أهداف الحرب لتشمل الضّفّة الغربيّة لمنع الفلسطينيين عن التّحرّك بحرّيّة.

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