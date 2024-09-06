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ذكر موقع "Responsible Statecraft" الأميركي أن "بعض أنصار أوكرانيا الغربيين اعتبروا التوغل الأوكراني في إقليم كورسك الروسي انتصاراً عظيماً من شأنه أن يغير بشكل كبير مسار الحرب ونتائجها. في الواقع، إنهم يخدعون أنفسهم. فرغم أن الهجوم مبرر قانونياً وأخلاقياً، فإنه فشل في تحقيق كل أهدافه الرئيسية، وقد يتبين في واقع الأمر أنه ألحق ضرراً جسيماً بموقف أوكرانيا على أرض المعركة، ولم ينجح في الاستيلاء على أي مركز سكاني أو مركز نقل روسي مهم. وعلى الرغم من أن هذا الأمر أحرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن لا يوجد دليل على أنه أثر سلباً على موقعه في روسيا بشكل كبير. وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الجنرال ألكسندر سيرسكي: "كان أحد أهداف العملية الهجومية في اتجاه كورسك هو تحويل قوات العدو الكبيرة من اتجاهات أخرى، في المقام الأول من اتجاهي بوكروفسك وكوراخوف"."وبحسب الموقع، "في الواقع، يبدو أن العكس تمامًا قد حدث، وهذا يؤدي إلى تكثيف الانتقادات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والقيادة العليا الأوكرانية من قبل الجنود والمواطنين العاديين. ويتقدم الجيش الروسي بسرعة نحو المركز اللوجستي الأوكراني الرئيسي بوكروفسك. وعلى حد تعبير أحد المدافعين الأوكرانيين: "لفترة طويلة، وُصف الوضع في دونباس بأنه "صعب، ولكن تحت السيطرة". ومع ذلك، فقد أصبح الآن خارج نطاق السيطرة. حاليًا، يبدو أن جبهتنا في دونباس انهارت". إذا سقطت بوكروفسك، أو عندما تسقط، فإن هذا يعني أن روسيا تسيطر على كامل منطقة دونباس الجنوبية تقريبا، ويمكن أن تضرب إما شمالا، ضد المواقع الأوكرانية المتبقية في مقاطعة دونيتسك الشمالية، أو شرقا، بهدف السيطرة على الجبهة الجنوبية الأوكرانية بأكملها".وتابع الموقع، "الآن لم يعد هناك أي أمل في أن تتمكن أوكرانيا، حتى في ظل الإمدادات العسكرية الغربية، من إلحاق هزيمة ساحقة بروسيا واستعادة أراضيها المفقودة بالقوة. وهناك خطر انهيار الجيش الأوكراني، وهو ما قد يؤدي إلى ضغوط في الغرب من أجل التدخل المباشر، وهذا أحد الأشياء التي تهدف الحكومة الروسية من خلال تغيير عقيدتها النووية إلى ردعها. وتنص العقيدة النووية الروسية الحالية على أن الأسلحة النووية سوف تُستخدم رداً على أي هجوم نووي على روسيا، أو هجوم تقليدي "يهدد وجود الدولة". وإذا أدى التدخل المباشر لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا إلى هزيمة روسيا هناك، فمن المؤكد أنه سيهدد بقاء الحكومة الروسية الحالية، ويبشر بفترة من عدم الاستقرار الوطني العميق والضعف، وربما يؤدي حتى إلى تفكك الاتحاد الروسي. ليس هناك ما يدعو إلى الشك في أن روسيا، في مواجهة هذا التهديد، سوف تستخدم الأسلحة النووية، وإن كان ذلك في البداية على نطاق محدود ومحلي فقط".وأضاف الموقع، "يعتقد الروس أن السلطات الأوكرانية لديها مصلحة قوية في افتعال مثل هذا التصعيد من أجل جلب حلف شمال الأطلسي إلى جانبها، وبالتالي يجب الضغط على الحلف لمواصلة فرض القيود على استخدام أوكرانيا لأسلحته. وإن شعور أوكرانيا بقدرتها على غزو الأراضي الروسية باستخدام أسلحة حلف شمال الأطلسي كانت سبباً في تكثيف المخاوف الروسية في هذا الصدد. في الواقع، لا بد من الإدراك أن أي حملة أوكرانية لقصف أهداف في موسكو وأماكن أخرى في عمق روسيا بصواريخ حلف شمال الأطلسي، مثلها كمثل الهجوم على كورسك، هي مقامرة، ونتائجها مشكوك فيها إلى حد كبير".وبحسب الموقع، "بعد فشل الهجوم الأوكراني العام الماضي، تخلت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن آمالها في تحقيق نصر أوكراني كامل، وبدأت بدلاً من ذلك في القول إن دعم أوكرانيا يهدف إلى "تعزيز موقف كييف على طاولة المفاوضات في نهاية المطاف". وفي الأشهر الأخيرة، بدأت الحكومة الأوكرانية تميل إلى تبني هذا الموقف، على الرغم من رفضها السابق للتفاوض مع إدارة بوتين وإصرارها على الانسحاب الروسي الكامل من أوكرانيا كشرط مسبق للمحادثات مع روسيا. وتشير الأدلة إلى أن روسيا، وليس أوكرانيا، هي التي تعمل على تعزيز موقفها العسكري استعدادا للمفاوضات النهائية. وليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كانت الضربات الأوكرانية في عمق روسيا من شأنها أن تغير هذا الاتجاه بشكل كبير".ورأى الموقع أنه "لا يوجد سبب يجعلنا نعتقد أن الوقت في صالح أوكرانيا في هذا الصراع، وأن تأخير بدء المفاوضات أمر منطقي. ولكن هذا لا يعني أن كل الأوراق في أيدي روسيا، وأن كل ما يتعين على الكرملين فعله هو انتظار انهيار أوكرانيا".