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عربي-دولي

كانت في مسيرة متضامنة مع فلسطين.. الجيش الإسرائيلي قتل أميركية وهذه هويتها

Lebanon 24
06-09-2024 | 08:20
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توفيت متضامنة أجنبية، اليوم الجمعة، متأثرة بإصابتها الحرجة برصاص القوات الإسرائيلية الحي في الرأس في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأعلن مدير مستشفى رفيديا الجراحي الحكومي في نابلس فؤاد نافعة، وفاة المتضامنة الأميركية من أصول تركية أيسينور إزجي إيجي، البالغة من العمر 26 عاما، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
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وأوضح أنها وصلت إلى المستشفى بعد إصابتها بالرصاص الحي في الرأس، مع خروج لأنسجة الدماغ، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية قدمت لها إنعاش للقلب والرئتين لدقائق، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها الحرجة.

وكانت مصادر طبية قد أفادت بإصابة متضامنة أجنبية بالرصاص الاسرائيلي الحي في الرأس، وصفت حالتها بالخطيرة، خلال قمع القوات الإسرائيلية لمسيرة بيتا الأسبوعية المناهضة للاستيطان، وجرى نقلها إلى مستشفى رفيديا. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
صورة من جواز سفر المتضامنة الأجنبية
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