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عربي-دولي
ايدا الاستمرار في دعم كييف.. مديرا المخابرات الأميركية والبريطانية: بوتين لن ينجح في النيل من سيادة أوكرانيا
Lebanon 24
07-09-2024
|
02:32
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قال مديرا وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" وجهاز المخابرات البريطاني، في مقال رأي اليوم السبت، إن "البقاء في المسار" في دعم كفاح أوكرانيا ضد روسيا أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، وتعهدا بتعزيز تعاونهما هناك وفي مواجهة تحديات أخرى.
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وكان المقال، الذي كتبه مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز ورئيس جهاز المخابرات السرية ريتشارد مور في صحيفة "فايننشال تايمز" Financial Times هو الأول الذي يكتبه الاثنان بشكل مشترك.
وقالا: "الشراكة تكمن في القلب النابض للعلاقة الخاصة بين بلدينا"، وأشارا إلى احتفال الجهازين قبل عامين بمرور 75 عاما على الشراكة.
وأضافا أن الجهازين "يقفان معا في مقاومة روسيا المعتدية والحرب العدوانية التي يشنها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ضد أوكرانيا".
وقالا: "الاستمرار في المسار (في أوكرانيا) أكثر أهمية من أي وقت مضى. لن ينجح بوتين في النيل من سيادة أوكرانيا واستقلالها"، وإن الجهازين سيواصلان مساعدة المخابرات الأوكرانية.
وقال مديرا المخابرات إن الجهازين سيواصلان العمل لإحباط "حملة التخريب المتهورة في جميع أنحاء أوروبا من جانب المخابرات الروسية" و"استخدامها الخبيث للتكنولوجيا" لنشر المعلومات المضللة "لبث الفرقة بيننا".
وتنفي روسيا انتهاج حملات تخريب وتضليل ضد الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية.
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