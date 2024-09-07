ايدا الاستمرار في دعم كييف.. مديرا المخابرات الأميركية والبريطانية: بوتين لن ينجح في النيل من سيادة أوكرانيا

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قال مديرا وكالة المخابرات المركزية الأميركية‭‭ ‬‬"سي آي إيه" وجهاز المخابرات البريطاني، في مقال رأي اليوم السبت، إن "البقاء في المسار" في دعم كفاح أوكرانيا ضد روسيا أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، وتعهدا بتعزيز تعاونهما هناك وفي مواجهة تحديات أخرى.وكان المقال، الذي كتبه مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز ورئيس جهاز المخابرات السرية ريتشارد مور في صحيفة "فايننشال تايمز" Financial Times هو الأول الذي يكتبه الاثنان بشكل مشترك.وقالا: "الشراكة تكمن في القلب النابض للعلاقة الخاصة بين بلدينا"، وأشارا إلى احتفال الجهازين قبل عامين بمرور 75 عاما على الشراكة.وأضافا أن الجهازين "يقفان معا في مقاومة روسيا المعتدية والحرب العدوانية التي يشنها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ضد أوكرانيا".