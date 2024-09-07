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عربي-دولي

عن"معركة السفن" مع إسرائيل.. هذا ما كشفه الحرس الثوري الإيراني

Lebanon 24
07-09-2024 | 05:44
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اعلن الحرس الثوري الإيراني، ن تل أبيب أوقفت معركة السفن مع طهران بعدما ردت عليها إيران وأصابت السفن الإسرائيلية بأضرار بالغة.

ونقلت وكالة تسنيم عن اللواء حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن 14 سفينة إيرانية أبلغت عن عدم قدرتها على تصدير النفط بسبب استهدافها.
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وأضاف أنه تم اكتشاف أن "الكيان الصهيوني هو المسؤول عن ذلك فضربنا السفن الإسرائيلية وأصبنا 12 منهم، وبعد ضرب السفينة الخامسة قالت تل أبيب إنها ستوقف معركة السفن".

وأوضح أن "البريطانيين استولوا على سفينة إيرانية في جبل طارق فردت إيران بالاستيلاء على سفينة ستينا إمبيرو ثم أخذوا منا سفينتين في اليونان، فأخذنا منهم سفينتين؛ وأخيرا استسلموا".

وتابع: "تمكنا من إغلاق كافة الطرق التي فتحها العدو ضدنا، واليوم الخطوط الملاحية الأكثر أمانا تعود للسفن التي ترفع العلم الإيراني عليها".

وأردف سلامي أن الأميركيين هددوا بالاستيلاء على ناقلتي نفط كانتا في طريقهما إلى فنزويلا فقام الحرس الثوري بمحاكاة عملية الاستيلاء على ناقلة نفط أميركية وعندما رأى الأميركيون ذلك وصلت ناقلتا النفط الإيرانية بسلام.
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