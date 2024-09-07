باكستان... الإعلان عن مقتل 9 إرهابيين

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كشفت باكستان مقتل 9 إرهابيين بعد اشتباكات في شمال غرب وجنوب غرب البلاد.وأعلن الجيش الباكستاني، إحباط قوات الأمن هجوماً مميتاً على مقر لحرس الحدود، أسفر عن مقتل 4 انتحاريين في منطقة مهمند في إقليم خيبر بختونخوا، في وقت مبكر صباح أمس الجمعة أثناء محاولتهم مهاجمة المقر الرئيسي لقوات حرس الحدود، حسب قناة"غيونيوز" الإخبارية الباكستانية.ومن ناحية أخرى، قتل 5 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في مخيم سورخاب للاجئين في منطقة بيشين بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.