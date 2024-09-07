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عربي-دولي

غضب عارم في إسرائيل.. تظاهرات حاشدة للضغط على نتنياهو لإبرام اتفاق (فيديو)

Lebanon 24
07-09-2024 | 15:32
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تجددت المظاهرات الحاشدة بأنحاء إسرائيل مساء اليوم السبت، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
 
وبحسب وسائل إعلام، فإن أكثر من 400 ألف مستوطن شاركوا في التظاهرة في تل أبيب.

من جهتها قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إنّ الآلاف شاركوا بالمظاهرات في عدة مدن ومناطق في إسرائيل مساء السبت، بينها مدينتا تل أبيب وحيفا (شمالا) ومنطقة مفترق كركور قرب حيفا.
 
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وأضافت الصحيفة أن المتظاهرين رددوا هتافات ورفعوا لافتات تطالب حكومة بنيامين نتنياهو، بإبرام صفقة تبادل أسرى فوراً مع الفصائل في غزة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يزيد زخم المظاهرات خلال الساعات المقبلة، وخاصة في تل أبيب وضواحيها.
 
 
إلى ذلك، قالت القناة 12" الإسرائيلية، إن التظاهرة الحالية المطالبة "بصفقة الآن"، هي الأكبر منذ بداية الحرب وربما في السنتين الأخيرتين


وتتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بعرقلة التوصل إلى اتفاق هدنة، في وقت يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطاً داخلية لإبرام اتفاق من شأنه إطلاق سراح أسرى خطفوا خلال هجوم حماس.

وعلى رغم جهود تبذلها دول الوساطة الولايات المتحدة وقطر ومصر منذ أشهر، فلم يتوصل طرفا الحرب إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، يتيح كذلك تبادل المحتجزين الإسرائيليين بمعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. 
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