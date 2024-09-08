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عربي-دولي

رقصٌ وغناء... حفلة على متن طائرة!

Lebanon 24
08-09-2024 | 07:38
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شغل مشهد غير مألوف على متن طائرة العديد من المصريين خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل. فبعد أن نشرت سارة البططي مقطعا مصورا من على متن إحدى الرحلات لخطوط النيل المصرية، على حسابها في تيك توك، وهي تضرب الطبلة وتغني وسط حشد من الركاب الذين هبوا يرقصون، انتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل.
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إلا أن المشهد أثار انتقادات واسعة أيضا، إذ ظهر أحد العاملين ضمن طاقم الطائرة، يصور الركاب وحفلة الرقص هذه، من دون مراعاة لمعايير السلامة والقوانين المرعية الإجراء خلال الطيران.

في حين أعرب البعض عن ترحيبه بهذا المشهد الذي يبث الفرح والسرور بين الركاب بدل التوتر. (العربية)
 
 
 

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