زاخاروفا: طريقة ضحك كامالا هاريس تسبب الكآبة

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على طريقة ضحك نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ووصفتها بالمسببة للإحباط والمثيرة للكآبة.

وخلال تطرقها إلى كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضحكة هاريس، قالت زاخاروفا في برنامج تلفزيوني إنه يوجد فارق واضح بين الضحك الإيجابي المفعم بالطاقة الجيدة وبين القهقهة التي تقبض النفس وتثير الكآبة.

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وأضافت الدبلوماسية الروسية: "هناك ضحك يعدي الآخرين وهو مشبع بالطاقة الجيدة، وهناك ضحك يصبح علامة على شيء ما سيئ، ومحبط للغاية، أعتقد أن الحديث كان في هذا السياق". (روسيا اليوم)