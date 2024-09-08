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عربي-دولي

جريمة هزت دولة عربيّة.. والدان عذبا رضيعهما وحرقاه بآلة حادة!

Lebanon 24
08-09-2024 | 10:55
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جريمة تقشعر لها الأبدان هزت الشارع الجزائري، راح ضحيتها رضيع يبلغ 16 شهراً، يعاني من "متلازمة داون" على أيدي والديه.

فقد شهدت مدينة باب الزوار في الضاحية الشرقية للعاصمة تلك المأساة التي تورط فيها زوجان في الثلاثينات من العمر، وجهت لهما تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتنكيل بجثة رضيع.
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وعثر الأمن على الطفل جثة هامدة، فيما ظهرت عليه علامات الضرب والكي حرقاً بآلة حادة، ليتم في الحال توقيف الزوجين للتحقيق معهما في ملابسات الجريمة.

في حين كشفت مصادر على اطلاع بمجريات التحقيق أن الرضيع توفي جراء التعذيب الذي تعرض له من قبل والديه. (العربية)

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