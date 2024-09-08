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عربي-دولي

مطالبات بتحرك دولي لإنقاذ المدارس الفلسطينية من "هجمات إسرائيل"

Lebanon 24
08-09-2024 | 12:45
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طالبت مؤسسات فلسطينية، الأحد، بتحرك دولي عاجل لإنقاذ المدارس في فلسطين من "الهجمات العسكرية الإسرائيلية".
جاء ذلك في بيان مشترك لاتحادات ومؤسسات فلسطينية، الأحد، بمناسبة إحياء "اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات المسلحة"، الموافق 9 أيلول من كل عام، ويتزامن مع افتتاح العام الدراسي في الأراضي الفلسطينية غدا الاثنين.
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ووقّع على البيان عدة مؤسسات، بينها اتحاد المعلمين الفلسطينيين، المكتبة الوطنية الفلسطينية، الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، نقابة المحامين الفلسطينيين، والهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية.
ودعا البيان، المجتمع الدولي، إلى "اتخاذ إجراءات فورية لحماية التعليم الفلسطيني من الهجمات العسكرية الإسرائيلية، التي نفذت بشكل مقصود ومخطط له".
وطالب "بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة، بما فيها إعادة إعمار البنى التحتية التعليمية في القطاع، ومساءلة إسرائيل عن جرائمها بحق التعليم والأطفال وهدم المدارس واقتحامها".
وأكدت الأطراف الموقعة على "ضرورة تخصيص برامج مساعدات أممية عاجلة لاستمرار العملية التعليمية، وتأمين الاستجابة الطبية السريعة للإصابات الدائمة التي لحقت بالأطفال". (الأناضول)
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