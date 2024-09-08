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آلاف من أنصار عمران خان يتظاهرون في إسلام أباد

Lebanon 24
08-09-2024 | 16:42
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تظاهر في إسلام أباد الأحد آلاف من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، المسجون حاليا، على الرغم من إغلاق السلطات الطرقات الرئيسية في العاصمة، بحسب ما أفاد صحفيون في وكالة فرانس برس.

وأرادت "حركة الإنصاف الباكستانية"، حزب لاعب الكريكيت الدولي السابق، أن تكون هذه التظاهرة بمثابة استعراض لقوتها في العاصمة.
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وهذه التظاهرة هي أول تجمّع بهذا الحجم الضخم تنظّمه الحركة في إسلام أباد منذ اعتُقل خان وسُجن في قضايا مختلفة لا يزال عدد منها عالقا أمام القضاء.

وتعليقا على هذه التظاهرة، قال مايكل كوغلمان، المتخصص في الشؤون الباكستانية في مركز "ويلسون"، إنّ مشاركة هذا العدد الكبير من المتظاهرين يثبت أنّ "قدرة حركة الإنصاف الباكستانية على التعبئة لا تزال سليمة على الرغم من المحاولات المتكرّرة لتحجيمها".

وفي مطلع آب، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لسجن خان (71 عاما)، تجمّع حشد كبير في معقله في خيبر بختونخوا، في شمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان.

وجرت التظاهرة في إسلام أباد الأحد رغم العوائق التي وضعتها السلطات لقطع الطرقات أمام المحتجّين، رغم أنّ تظاهرتهم مرخّص لها.

وأزاح المتظاهرون الحاويات التي قطعت بواسطتها السلطات عددا من المحاور المرورية الرئيسية في إسلام أباد ثم أكملوا طريقهم.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن الحركة همايون مهمند لوكالة فرانس برس إنّ السلطات "طوقت المدينة بالحاويات، لكن على الرغم من ذلك، هناك آلاف الأشخاص، لا يمكنهم إيقاف الأشخاص المتحمسين". 

وأطلق المحتجون هتافات ندّدوا فيها بالمحاكمات التي يخضع لها رئيس الحكومة السابق، معتبرين إياها حملة تهدف إلى منعه من العودة إلى السلطة.

كذلك، ندّدوا بعدم تمكين نواب حركة الإنصاف من تشكيل الحكومة رغم حصولها على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية التي جرت في شباط.
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