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حالة طوارئ.. حرائق تنتشر بأجزاء من كاليفورنيا ونيفادا وإخلاء عشرات الآلاف من الأشخاص

Lebanon 24
08-09-2024 | 23:13
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في ظل موجة حر خطيرة تجتاح معظم مناطق الجنوب الغربي من الولايات المتحدة، أدت حرائق الغابات السريعة الانتشار في كاليفورنيا ونيفادا لوضع عشرات الآلاف من الأشخاص تحت أوامر إخلاء إلزامية وتهديد العديد من المباني.
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وبحسب موقع أكسيوس، أعلن حاكم نيفادا، جو لومباردو، حالة الطوارئ أمس الأحد استجابةً لحريق "ديفيس" جنوب رينو، حيث تأثرت أوامر الإخلاء بحوالي 20,000 شخص. كما أعلن حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، حالة الطوارئ في مقاطعة سان برناردينو قبل يوم بسبب حريق "لاين"، الذي وضعت أوامر الإخلاء بسببه أكثر من 11,000 شخص تحت التهديد.

وبحسب المركز الوطني للتنسيق بين الوكالات لمكافحة الحرائق (NIFC)، فإن حريق "لاين"، الذي لم يتم احتواؤه حتى الآن، هو واحد من سبعة حرائق كبيرة في كاليفورنيا و68 حريقًا كبيرًا مشتعلاً في جميع أنحاء غرب الولايات المتحدة حتى يوم الأحد، حيث واجهت نيفادا حريقين كبيرين.

وأدى حريق "لاين" إلى حرق ما يقرب من 17,500 فدان وهدد أكثر من 35,400 مبنى وأصاب ثلاثة من رجال الإطفاء، وفقًا للسلطات.

وكانت أوامر الإخلاء سارية في مقاطعة سان برناردينو، التي كانت، جنبًا إلى جنب مع أجزاء من مقاطعة ريفرسايد، تحت تحذير من الحرارة المفرطة حتى مساء الاثنين، حيث احترق الحريق في سفوح جبال سان برناردينو.

وفي شمال كاليفورنيا، أجبر حريق "بويليز" حوالي 4,000 من السكان على النزوح حيث تم احتواؤه بنسبة 10%، مما أدى إلى تدمير حوالي 30 مبنى في "كليرليك" و76 فدانًا حتى مساء أمس الأحد.

عبر الحدود في نيفادا، أثر حريق "ديفيس" على "عدة منشآت" حيث احترق خارج السيطرة عبر حوالي 3,300 فدان أمس الأحد، وفقًا لمنشور على الإنترنت من مقاطعة واشو.

بالإضافة إلى كاليفورنيا ونيفادا، قال عالِم المناخ في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، دانييل سوين، على منصة "إكس"، إن السلوك الشديد للحرائق كان "يحدث في العديد من حرائق الغابات الكبيرة في أيداهو"، بما في ذلك حريق "لافا"، وأيضًا في ولاية أوريغون ووايومنغ.(سكاي نيوز)


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