الرئيس التونسي يجري تغييرا لكل ولاة الجمهورية

أعلنت رئاسة الجمهورية في تونس مساء يوم الأحد 8 أيلول 2024 أن الرئيس قيس سعيّد قرر إجراء تغييرات في سلك الولاة.
- عماد بوخريص: واليا على تونس.
- وليد صنديد: واليا على أريانة.
- وسام المرايدي: واليا على بن عروس خلفا للسيد عز الدين شلبي.
- محمود شعيب: واليا على منوبة خلفا للسيد محمد شيخ روحو.
- هناء شوشاني: واليا على نابل خلفا للسيدة صباح ملاك.- سالم بن يعقوب: واليا
على بنزرت خلفا للسيد سمير عبد اللاوي.
- كريم البرنجي: واليا على زغوان خلفا للسيد محمد العش.
- أحمد بن خراط: واليا على باجة.
- هشام الحسومي: واليا على جندوبة خلفا للسيد سمير كوكة.
- وليد كعبية: واليا على الكاف.
- خالد الواعري: واليا على سليانة خلفا للسيد وليد العباسي.
- ذاكر البرقاوي: واليا على القيروان.
- سفيان التنفوري: واليا على سوسة خلفا للسيد نبيل الفرجاني.
- عيسى موسى: واليا على المنستير.
- أنيس العذاري: واليا على المهدية.
- محمد الحجري: واليا على صفاقس.
- فيصل بالسعودي: واليا على سيدي بوزيد خلفا للسيد عبد الحليم حمدي.
- زياد الطرابلسي: واليا على القصرين خلفا للسيد رضا الركباني.
- سليم فروجة: واليا على قفصة خلفا للسيد نادر الحمدوني.
- رضوان النصيبي: واليا على قابس.
- شاهين الزريبي: واليا على توزر خلفا للسيد أيمن البجاوي.
- معز العبيدي: واليا على قبلي خلفا للسيد محمد الطيب خليفي.
- وليد الطبوبي: واليا على مدنين خلفا للسيد سعيد بن زايد.
- أمير القابسي: واليا على تطاوين خلفا للسيد حافظ الفيتوري.
وكان الرئيس التونسي قد أجرى يوم الأحد 25 اب تعديلا حكوميا شمل أغلب الوزارات. (روسيا اليوم)