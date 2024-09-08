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الرئيس التونسي يجري تغييرا لكل ولاة الجمهورية

Lebanon 24
08-09-2024 | 23:20
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أعلنت رئاسة الجمهورية في تونس مساء يوم الأحد 8 أيلول 2024 أن الرئيس قيس سعيّد قرر إجراء تغييرات في سلك الولاة.


- عماد بوخريص: واليا على تونس.

- وليد صنديد: واليا على أريانة.

- وسام المرايدي: واليا على بن عروس خلفا للسيد عز الدين شلبي.
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- محمود شعيب: واليا على منوبة خلفا للسيد محمد شيخ روحو.

- هناء شوشاني: واليا على نابل خلفا للسيدة صباح ملاك.- سالم بن يعقوب: واليا

على بنزرت خلفا للسيد سمير عبد اللاوي.

- كريم البرنجي: واليا على زغوان خلفا للسيد محمد العش.

- أحمد بن خراط: واليا على باجة.

- هشام الحسومي: واليا على جندوبة خلفا للسيد سمير كوكة.

- وليد كعبية: واليا على الكاف.

- خالد الواعري: واليا على سليانة خلفا للسيد وليد العباسي.

- ذاكر البرقاوي: واليا على القيروان.

- سفيان التنفوري: واليا على سوسة خلفا للسيد نبيل الفرجاني.

- عيسى موسى: واليا على المنستير.

- أنيس العذاري: واليا على المهدية.

- محمد الحجري: واليا على صفاقس.

- فيصل بالسعودي: واليا على سيدي بوزيد خلفا للسيد عبد الحليم حمدي.

- زياد الطرابلسي: واليا على القصرين خلفا للسيد رضا الركباني.

- سليم فروجة: واليا على قفصة خلفا للسيد نادر الحمدوني.

- رضوان النصيبي: واليا على قابس.

- شاهين الزريبي: واليا على توزر خلفا للسيد أيمن البجاوي.

- معز العبيدي: واليا على قبلي خلفا للسيد محمد الطيب خليفي.

- وليد الطبوبي: واليا على مدنين خلفا للسيد سعيد بن زايد.

- أمير القابسي: واليا على تطاوين خلفا للسيد حافظ الفيتوري.


وكان الرئيس التونسي قد أجرى يوم الأحد 25 اب تعديلا حكوميا شمل أغلب الوزارات. (روسيا اليوم)
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