الرئيس التونسي يجري تغييرا لكل ولاة الجمهورية

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أعلنت رئاسة الجمهورية في تونس مساء يوم الأحد 8 أيلول 2024 أن الرئيس قيس سعيّد قرر إجراء تغييرات في سلك الولاة.- عماد بوخريص: واليا على تونس.- وليد صنديد: واليا على أريانة.- وسام المرايدي: واليا على بن عروس خلفا للسيد عز الدين شلبي.- محمود شعيب: واليا على منوبة خلفا للسيد محمد شيخ روحو.- هناء شوشاني: واليا على نابل خلفا للسيدة صباح ملاك.- سالم بن يعقوب: والياعلى بنزرت خلفا للسيد سمير عبد اللاوي.- كريم البرنجي: واليا على زغوان خلفا للسيد محمد العش.- أحمد بن خراط: واليا على باجة.- هشام الحسومي: واليا على جندوبة خلفا للسيد سمير كوكة.- وليد كعبية: واليا على الكاف.- خالد الواعري: واليا على سليانة خلفا للسيد وليد العباسي.- ذاكر البرقاوي: واليا على القيروان.- سفيان التنفوري: واليا على سوسة خلفا للسيد نبيل الفرجاني.- عيسى موسى: واليا على المنستير.- أنيس العذاري: واليا على المهدية.- محمد الحجري: واليا على صفاقس.- فيصل بالسعودي: واليا على سيدي بوزيد خلفا للسيد عبد الحليم حمدي.- زياد الطرابلسي: واليا على القصرين خلفا للسيد رضا الركباني.- سليم فروجة: واليا على قفصة خلفا للسيد نادر الحمدوني.- رضوان النصيبي: واليا على قابس.- شاهين الزريبي: واليا على توزر خلفا للسيد أيمن البجاوي.- معز العبيدي: واليا على قبلي خلفا للسيد محمد الطيب خليفي.- وليد الطبوبي: واليا على مدنين خلفا للسيد سعيد بن زايد.- أمير القابسي: واليا على تطاوين خلفا للسيد حافظ الفيتوري.وكان الرئيس التونسي قد أجرى يوم الأحد 25 اب تعديلا حكوميا شمل أغلب الوزارات. (روسيا اليوم)