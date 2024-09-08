معلومات جديدة عن منفذ هجوم جسر اللنبي.. "غير متحزب وهادئ جدا"

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قامت وزارة الداخلية الأردنية بكشف نتائج التحقيقات الأولية بهجوم جسر اللنبي، كما حصلت "العربية" على معلومات جديدة عن المنفذ ماهر ذياب حسين الجازي.فقد أوضح عمه حابس علي الجازي الحويطات أن ماهر يعمل منذ عام واحد فقط على شاحنة خاصة لنقل البضائع إلى الضفة الغربية، مؤكداً أنه دخل المعبر أكثر من مرة خلال الفترة الماضية."هادئ جداً"وأضاف أنه من مواليد عام 1985 في أذرح جنوب الأردن، مردفاً أن له ولدين و3 بنات.كما أكد ان قريبه هادئ جداً وليس لديه أي انفعالات أو أفكار من قبل بخصوص هذا العمل.ولفت إلى أنه متقاعد عسكري ليس لديه أية خلفية حزبية أو إسلامية، ومشهود له بالاحترام من قبل أهالي المنطقة.وكانت وزارة الداخلية الأردنية أعلنت مساء أمس الأحد أن "مواطناً أردنياً" تصرف بشكل "فردي" هو مطلق النار عند معبر اللنبي/جسر الملك حسين بين الضفة الغربية والأردن، في هجوم أدى إلى مقتل 3 حراس إسرائيليين.وقالت في بيان إن "التحقيقات الأولية في حادثة إطلاق النار في الجانب الآخر من جسر الملك حسين، أكدت أن مطلق النار هو مواطن أردني اسمه ماهر ذياب حسين الجازي من سكان منطقة الحسينية في محافظة معان" جنوب عمّان.كما أضافت أن "الحادث هو عمل فردي"، ويجري "التنسيق بين الجهات المعنية لاستلام جثة منفذ العملية ليصار إلى دفنها في الأردن".الأول من نوعهيذكر أن الهجوم الذي يعتبر الأول من نوعه على الحدود مع الأردن منذ تفجر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يوم السابع من تشرين الأول 2023 إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس على قواعد عسكرية إسرائيلية ومستوطنات في غلاف غزة، أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين من حراس الأمن غير العسكريين.وأغلقت إسرائيل كافة المعابر البرية مع الأردن، ومنعت مرور المسافرين، كما عمدت إلى التحقيق مع الشاحنات المتواجدة في المكان، ما أدى إلى تكدس العشرات من القافلات.أتت تلك التطورات فيما تعيش الضفة توترات غير مسبوقة منذ سنوات، إثر الاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية التي نفذت خلال الأسبوع الماضي.(العربية)