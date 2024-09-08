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عربي-دولي

بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الـ 76 لتأسيس كوريا الشمالية... برقيات تهنئة من عدة دول تصل كيم

Lebanon 24
08-09-2024 | 23:51
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حد قصر الشمس "كومسوسان"، حيث يرقد جثمانا والد الزعيم الحالي كيم جونغ-إيل وجده كيم إيل-سونغ بعد تحنيطهما.

وقالت الوكالة إن كيم تلقى رسائل تهنئة بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الدولة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل.
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وقال بوتين في رسالته إلى كيم: "إن العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية وصلت إلى مستوى أعلى، كما يتضح من محادثات القمة البناءة التي جرت في يونيو في بيونغ يانغ".

وأضاف: "أنا واثق من أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية ستتعزز على النحو المخطط له بفضل جهودنا المشتركة".

بينما جاء في رسالة الرئيس الصيني: "إن الصين ستواصل تطوير العلاقات التقليدية مع كوريا الشمالية من منظور استراتيجي وطويل الأمد، حيث يصادف هذا العام الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

ونقلت الوكالة عن شي قوله: "سنعمل على تعميق التواصل الاستراتيجي وتعزيز التعاون مع الشمال، في محاولة لزيادة توطيد وتطوير العلاقات الودية بين البلدين".

كما بعث الرئيس الكوبي دياز كانيل برسالة إلى كيم أعرب فيها عن استعداده لمواصلة تعزيز التضامن الوثيق مع كوريا الشمالية.

وقال دياز كانيل في رسالته: "نحن نقدر عاليا علاقاتنا مع كوريا الشمالية التي تقوم على علاقات أخوية وأسس تاريخية".

وتم تأسيس كوريا الشمالية في 9 أيلول 1948 بقيادة المؤسس كيم إيل-سونغ، وظلت تحتفل بهذا التاريخ باعتباره يوم التأسيس الوطني.

وقالت وكالة الأنباء المركزية إن كوريا الشمالية أقامت تجمعا خارجيا وحفلا مسائيا في بيونغ يانغ يوم الأحد للاحتفال بالذكرى السنوية. (روسيا اليوم)

 
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