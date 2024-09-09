قبل صدور بيانات التضخم.. الذهب يتماسك قرب 2500 دولار

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استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين المبكرة، وجرى تداولها عند مستوى أقل قليلا من 2500 دولار للأونصة، حيث تنتظر السوق بيانات عن التضخم لشهر آب للحصول على مزيد من الرؤى حول خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر.لم يطرأ أي تغيير يذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية واستقر عند 2497.53 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0021 بتوقيت غرينتش.وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2526.40 دولار.وأظهرت بيانات الجمعة ارتفاع عدد الوظائف بالقطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة بنحو 142 ألف وظيفة في آب، مقارنة بتقديرات اقتصاديين في استطلاع لرويترز بزيادتها 160 ألف وظيفة. وأشار التقرير إلى تعديل بيانات تموز بالخفض إلى 89 ألف وظيفة.