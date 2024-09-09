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عربي-دولي

أوروبا تؤكد "إيران نقلت صواريخ لروسيا".. وجنرال إيراني ينفي

Lebanon 24
09-09-2024 | 06:38
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كشف الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن لدى حلفائه معلومات استخباراتية تفيد بأن طهران زودت موسكو بصواريخ باليستية. 
 
كما حذر من فرض عقوبات جديدة على طهران إذا تأكدت هذه الشحنات.
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وقال المتحدث باسم الاتحاد بيتر ستانو "نحن على علم بالمعلومات الموثوقة التي قدمها الحلفاء بشأن تسليم الصواريخ الباليستية الإيرانية إلى روسيا"، حسب ما نقلت رويترز.
 
من جانبه، نفى قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني صحة هذه التقارير واعتبرها "حرب نفسية".

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني قوله إن التقارير الواردة عن نقل إيران صواريخ إلى روسيا هي "حرب نفسية". (العربية / سكاي نيوز) 

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