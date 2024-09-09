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عربي-دولي
أميرة ويلز تزف خبراً ساراً.. هل أنهت العلاج الكيمياوي؟
Lebanon 24
09-09-2024
|
12:28
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زفت أميرة ويلز كيت ميدلتون خبرًا سارًا للبريطانيين الاثنين، حيث نشرت رسالة على منصة "إكس" أكدت فيها أنها أكملت علاجها الكيمياوي.
وقالت: إن "الأشهر التسعة الماضية كانت صعبة للغاية بالنسبة لنا كعائلة. فالحياة كما تعرفونها يمكن أن تتغير في لحظة وكان علينا أن نجد طريقة للتنقل عبر المياه العاصفة والطريق المجهول".
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كما أضافت زوجة ولي العهد البريطاني الأمير وليام، أنها تركز الآن على بذل قصارى جهدها للبقاء خالية من السرطان.
وعلى الرغم من أنها أنهت العلاج الكيمياوي، فإن طريقها نحو الشفاء والتعافي الكامل طويل وفق ما قالت، مؤكدة أنها يجب أن تستمر في التعامل مع كل يوم كما يأتي، على حد تعبيرها.
في حين ختمت مؤكدة أنها تتطلع للعودة إلى العمل والقيام ببعض المشاركات العامة في الأشهر المقبلة عندما تستطيع.
وكانت كيت أعلنت في آذار الفائت أنها في المراحل الأولى من العلاج من نوع لم تحدده من السرطان. وأشارت حينها إلى أنها عندما أجرت عملية جراحية كبيرة في البطن في كانون الثاني، لم يكن معروفاً وجود أي سرطان.
فيما أردفت: "لكن الاختبارات التي أجريت بعد العملية أظهرت وجود السرطان، ولذلك نصحني فريقي الطبي بضرورة الخضوع لدورة من العلاج الكيميائي الوقائي.. وأنا الآن في المراحل الأولى من هذا العلاج". (العربية)
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