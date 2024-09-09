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عربي-دولي

نتنياهو عن محور فيلادلفيا: أمر حيوي لأمن إسرائيل!

Lebanon 24
09-09-2024 | 15:29
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أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقدر السلام مع مصر ويعتقد أن السيطرة على فيلادلفيا أمر حيوي لأمن إسرائيل".

وفي وقت سابق من اليوم، أشار وزير الخارجية المصري بدر أحمد عبد العاطي، الى أنّ "كلما اقتربنا من اتفاق في غزة نواجه سياسات استفزازية لا تستهدف سوى مزيد من التصعيد".
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ولفت وزير الخارجية المصري، الى أنّنا "أنفقنا مبالغ ضخمة لإنشاء سياج أمني وتدمير الأنفاق عند الحدود مع قطاع غزة"، مضيفاً "الادعاء بدخول السلاح لغزة من جهتنا محض أكاذيب".
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