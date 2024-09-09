نتنياهو عن محور فيلادلفيا: أمر حيوي لأمن إسرائيل!

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وفي وقت سابق من اليوم، أشار وزير الخارجية المصري بدر أحمد عبد العاطي، الى أنّ "كلما اقتربنا من اتفاق في غزة نواجه سياسات استفزازية لا تستهدف سوى مزيد من التصعيد".ولفت وزير الخارجية المصري، الى أنّنا "أنفقنا مبالغ ضخمة لإنشاء سياج أمني وتدمير الأنفاق عند الحدود مع قطاع غزة"، مضيفاً "الادعاء بدخول السلاح لغزة من جهتنا محض أكاذيب".