كوريا الشمالية تعلن عن سلاح جديد.. وكيم يتعهد بتعزيز قدرات البلاد النووية

تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتعزيز القدرات النووية للبلاد لردع أي تهديدات من الأعداء.

وأكد كيم خلال كلمة ألقاها في اجتماع مع كبار المسؤولين في الحزب والحكومة بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس النظام الدولة، أن البلاد تنفذ بشكل مطرد سياسة لزيادة عدد الأسلحة النووية بشكل كبير، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

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وأضاف كيم أن التحرك الذي تقوده الولايات المتحدة لتوسيع كتلة عسكرية في المنطقة يشكل تهديدا أمنيا خطيرا ضد كوريا الشمالية، وأثار الحاجة لتعزيز الترسانة النووية للبلاد.



وتابع: "الاستنتاج الواضح هو أن القوة النووية لكوريا الشمالية واستخدامها بشكل صحيح لضمان حق الدولة في الأمن في أي وقت، ينبغي أن يتم تطويرهما بشكل أكثر شمولا".



وأشار كيم إلى أن القوة العسكرية لكوريا الشمالية ستتطور بشكل متسارع ومستمر. (روسيا اليوم)