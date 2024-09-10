بينها 3 عربية.. روسيا تتوقع إلغاء تأشيرة السفر مع عدة دول

تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية إطلاق نظام بدون تأشيرة مع السعودية وعمان وماليزيا والبحرين وميانمار وبعض الدول الإفريقية في عام 2025.

وأعلن ذلك نيكيتا كوندراتييف، مدير إدارة التعاون الاقتصادي المتعدد الأطراف والمشاريع الخاصة في الوزارة، وقال: "يسودني أمل كبير في أن يتم ذلك، لأن هناك طلبا كبيرا من جانب السائحين الروس في التوجه إلى هذه الدول، وهناك كذلك زيادة كبيرة في تدفقات السياح الوافدين من هناك".

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وأشار كوندراتييف إلى أن وزارة التنمية الاقتصادية، تبذل الجهود الكبير بالتعاون مع الخارجية الروسية من أجل تحرير نظام التأشيرات مع الدول الصديقة الرئيسية.



ووفقا له يجري العمل لإعداد اتفاقيات حكومية بشأن إلغاء التأشيرات مع المملكة العربية السعودية وماليزيا والبحرين وبعض الدول الإفريقية، وخاصة مع كينيا.



وعلى وجه الخصوص، من المخطط التوقيع على اتفاقية بشأن إلغاء التأشيرات مع ميانمار قريبا. ويعمل بالفعل نظام بدون تأشيرة للسياح الروس مع هذه الدولة.



وأضاف كوندراتييف: "نريد تطبيق ذلك على أساس ثنائي حتى يتمكن مواطنو ميانمار من زيارة روسيا بدون تأشيرات. ومن جانبنا، تم اتخاذ مثل هذه الخطوات، وتم الاتفاق على مسودة اتفاق مع الجانب الميانماري". (روسيا اليوم)