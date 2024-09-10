سفن وشركة طيران.. عقوبات أميركية جديدة على طهران وموسكو

Advertisement

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران وروسيا، بعد تقارير عن نقل صواريخ إيرانية إلى روسيا.وأشار موقع وزارة الخزانة إلى أن العقوبات الأميركية تستهدف الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير) وسفنا روسية.وقالت وزارة الخزانة: "الخارجية الأميركية تضيف أيضا 3 كيانات منها الخطوط الجوية الإيرانية وتحدد 4 سفن كممتلكات محظورة، لتمكينها إيران من تسليم الأسلحة إلى روسيا".بلينكن يحذر من التصعيد الكبيروقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تلقت صواريخ باليستية من إيران سوف تستخدمها على الأرجح في أوكرانيا خلال أسابيع، محذرا من أن التعاون بين موسكو وطهران يشكل تهديدا أكبر على أمن أوروبا.وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي في لندن مع نظيره البريطاني ديفيد لامي قبيل زيارة إلى كييف أن واشنطن حذرت إيران سرا من أن تزويد روسيا بالصواريخ الباليستية "سيشكل تصعيدا كبيرا".تهديد أوروبيوكان بيتر ستانو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، قد قال اليوم الثلاثاء إن نقل صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا يمثل مزيدا من التصعيد العسكري، وينتهك القانون الدولي.وتابع: "نؤكد (أننا) تلقينا معلومات موثوقة عن إرسال صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا".وقال: "حذر الممثل السامي بوريل إيران مرارا من هذا القرار خلال اتصالاته الثنائية مع الشركاء الإيرانيين".وأضاف أن ذلك نقل الصواريخ يخالف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.وأردف: "إرسال صواريخ باليستية سيساعد على الأرجح حملة القصف الروسية المتصاعدة على المدنيين والمدن والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا، مما يزيد من القتلى والجرحى المدنيين والدمار".وتابع: "سيرد الاتحاد الأوروبي بقوة على هذا الدعم للحملة الإرهابية الروسية على سكان أوكرانيا".وسبق ذلك إعلان من أمين عام مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو أن موسكو تكمل الخطوات اللازمة للتوقيع على معاهدة جديدة مع إيران قريبا.من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن إيران تعتبر التقارير عن نقل الأسلحة الإيرانية إلى روسيا "دعاية قبيحة" لإخفاء الدعم العسكري الغربي لإسرائيل.(سكاي نيوز)