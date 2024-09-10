مسؤول أميركي يكشف وضع ترامب قبل المناظرة



Advertisement وقال واتلي في مقابلة مع الشبكة الأميركية، إن "ترامب مرتاح ومسترخ ومستعدّ للانطلاق في المناظرة". كشف رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، مايكل واتلي، لشبكة "أي بي سي نيوز"، وضع المرشح الرئاسي دونالد ترامب، قبل ساعات من المناظرة التي تجرى مع مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس في معركتهما الشرسة على منصب رئيس الولايات المتحدة.وقال واتلي في مقابلة مع الشبكة الأميركية، إن "ترامب مرتاح ومسترخ ومستعدّ للانطلاق في المناظرة".

وأضاف: "من الظلم أن تقول حملة هاريس إن ترامب سيكذب على مسرح المناظرة الليلة".

كذلك أكد واتلي أن "ترامب سيبتعد في المناظرة أمام هاريس عن أسلوب الهجوم الشخصي"، مضيفاً أن "الرئيس السابق لم يكن متوتّراً قبل المناظرة على الإطلاق".