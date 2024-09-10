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عربي-دولي

قبيل المناظرة.. ما هي النصيحة التي اعطاها بايدن لهاريس؟

Lebanon 24
10-09-2024 | 23:38
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تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن مع مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس قبل ساعات من المناظرة التي تجمعها بمرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب.

وأثناء مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى نيويورك، حيث سيشاهد المناظرة الرئاسية، قال بايدن إنه تحدث مع هاريس.
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ولم يكشف الرئيس الأميركي عن النصيحة التي وجهها لهاريس التي تخوض المناظرة الرئاسية أمام ترامب، حيث قال للصحفيين: "لن أخبركم بالنصيحة التي قدمتها لها".
ونقلت شبكة "أي بي سي نيوز" عن بايدن قوله: "بدت (هاريس) هادئة ومتماسكة".

وأضاف: "أعتقد أنها ستقوم بعمل رائع (في المناظرة)".

وكشف رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، مايكل واتلي، لشبكة "أي بي سي نيوز"، وضع ترامب، قبل المناظرة مع هاريس في معركتهما الشرسة على منصب رئيس الولايات المتحدة.

وقال واتلي في مقابلة مع الشبكة الأميركية، إن ترامب "مرتاح" و"مسترخ" و"مستعد للانطلاق في المناظرة".

وأوضح أنه: "من الظلم أن تقول حملة هاريس إن ترامب سيكذب على مسرح المناظرة الليلة."
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