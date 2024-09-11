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إقتصاد

جروح خطيرة.. كلب أصاب 10 أشخاص ونُقلوا جميعاً إلى المستشفى!

Lebanon 24
11-09-2024 | 05:41
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تسبب كلب في إصابة 10 أشخاص في قرية ميت الفرماوي في محافظة الدقهلية المصرية.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر لمكان الحادث.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر العام، وجرى نقل الحالات الحرجة إلى مستشفى حميات المنصورة. (العربية)
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