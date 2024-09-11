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حكومة غزة: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة وحشية فظيعة في مدرسة "الجاعوني"

Lebanon 24
11-09-2024 | 12:20
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أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة إن موظفين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قتلوا في "المجزرة" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، عبر قصفه مدرسة "الجاعوني" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
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وقال المكتب في بيان، إن الجيش الإسرائيلي ارتكب "مجزرة وحشية فظيعة في مخيم النصيرات حيث قصف مدرسة الجاعوني التابعة للأونروا بالطائرات المقاتلة، والتي يتواجد فيها أكثر من 5 آلاف نازح".
وأضاف: "راح ضحية هذه المجزرة الجديدة 14 شهيدا، بينهم موظفون في وكالة الغوث الدولية"، فضلا عن عدد آخر من الإصابات.
ولفت المكتب إلى أن هذه المجزرة تعد "رقم 47 التي يرتكبها الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية في مخيم النصيرات للاجئين الذي يقطنه حاليا أكثر من ربع مليون إنسان من أهالي المخيم والنازحين إليه".
وذكر أن "الاحتلال قصف منذ بدء حرب الإبادة أكثر من 18 مدرسة ومركزا للنزوح والإيواء داخل مخيم النصيرات للاجئين".
وأدان المكتب "ارتكاب الاحتلال لهذه المجزرة الجديدة والمجازر المتواصلة ضد المدنيين والأطفال والنساء".
وطالب كل دول العالم بـ"إدانة هذه الجرائم المستمرة ضد النازحين وضد المدنيين".
وحمّل إسرائيل والإدارة الأميركية "كامل المسؤولية عن استمرار جريمة الإبادة الجماعية ومواصلة ارتكاب هذه المجازر ضد المدنيين في غزة".
وطالب المكتب المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية بـ"الضغط على الاحتلال لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف شلال الدم المتدفق في غزة". (الأناضول)
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