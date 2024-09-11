أتال يزور أوكرانيا: لقاءات سياسية واقتصادية في إطار مؤتمر يالطا

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لحضور مؤتمر دولي سنوي، سيزور رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال أوكرانيا يوم الجمعة، بعد وزيري خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا أنتوني بلينكن وديفيد لامي.وترك أتال منصب رئيس وزراء فرنسا في 5 سبتمبر الماضي، بعد أن أمضى فيه قرابة 8 أشهر. وحل محله ميشيل بارنييه البالغ من العمر 73 عاما.وكتبت وكالة "فرانس برس": "سيتحدث أتال في مؤتمر يالطا للاستراتيجية الأوروبية بحضور فلاديمير زيلينسكي، وهو مؤتمر دولي سنوي يجمع قادة سياسيين واقتصاديين من عدة دول لمناقشة مكان أوكرانيا ومستقبلها".وسيجتمع رئيس الوزراء السابق، الذي يرأس الآن فصيل "معا من أجل الجمهورية" التابع للرئيس في مجلس النواب بالبرلمان، أيضا مع القادة السياسيين والاقتصاديين الأوكرانيين، ثم مع الجالية الفرنسية.وتستمر زيارة أتال يومين، كما سيزور مدينة أوديسا. (روسيا اليوم)