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عربي-دولي

تحقيق يكشف عن فشل إسرائيلي ذريع ليلة "طوفان الاقصى"

Lebanon 24
11-09-2024 | 16:38
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كشف تحقيق أجرته هيئة البث الإسرائيلية عن غياب تام لسلاح الجو الإسرائيلي صباح يوم السابع من تشرين الاول. وأفاد التحقيق بأن سلاح الجو لم يتدرب خلال السنوات الأخيرة على سيناريوهات الهجوم البري من غزة، مما أثر على استجابته لتلك الأحداث.
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وأشار التقرير إلى أن قيادة القوات الجوية كانت على علم محدود بشأن الهجوم، حيث كانت تعرف أقل مما كان متاحًا للجمهور الإسرائيلي في تلك اللحظات. كما أوضح التحقيق أن قائد سلاح الجو لم يكن على علم بحادثة حفل "نوفا" إلا بعد مرور نحو 10 ساعات من بدء الهجوم، ما يثير تساؤلات حول التواصل والاستجابة داخل القيادة الجوية. (الجزيرة)
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