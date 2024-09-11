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إستشهاد 6 موظفين من "الأونروا" جرّاء غارتين إسرائيليتين في غزّة

Lebanon 24
11-09-2024 | 17:53
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قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يوم الأربعاء، إن ستة من موظفيها إستشهدوا في غارتين إسرائيليتين استهدفتا مدرسة في النصيرات وسط قطاع غزة‭.‬

وأضافت "الأونروا" في بيان: "هذا هو أعلى عدد من الشهداء بين موظفينا في واقعة واحدة".
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من جانبه قال المفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني على منصة "إكس" إنه "منذ بداية الحرب في غزة قتل ما لا يقل عن 220 موظفا من الوكالة".

وشدّد على أن "هناك تجاهلاً للفرق الإنسانية بشكل صارخ ودون هوادة منذ بداية الحرب".

واختتم منشوره قائلاً: "كلما طال أمد الإفلات من العقاب، كلما أصبح القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف غير ذات صلة".
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