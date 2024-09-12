ماسك عرض عليها طفلا وترامب حذّرها.. هل تقلب تايلور سويفت الدفة لصالح هاريس؟

خلال 23 ساعة فقط حصد "بوست" المغنية الأميركية الشهيرة تايلور سويفت على حسابها في إنستغرام الذي أعلنت فيه أخيراً موقفها الداعم للمرشحة الديمقراطية في الانتخابات الأميركية، كامالا هاريس، نحو 10 ملايين إعجاب.

موقف لم يعجب بلا شك المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي سارع إلى التأكيد في مقابلة لاحقة أمس الأربعاء على قناة فوكس نيوز أن سويفت ستخسر الكثير على الأرجح في السوق بعد موقفها هذا.

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فهل فعلا سيقلب موقف سويفت التي يتابعها على إنستغرام فقط 283 مليونًا نتائج الانتخابات المقررة في الخامس من تشرين الثاني؟



على الرغم من صعوبة الجزم بمدى تأثير المشاهير ومواقفهم على الانتخابات الأميركية، فإنهم بلا شك قد يؤثرون أقلها في تحريك الجماهير ومتابعيهم للتصويت. فهل فعلا سيقلب موقف سويفت التي يتابعها على إنستغرام فقط 283 مليونًا نتائج الانتخابات المقررة في الخامس من تشرين الثاني؟على الرغم من صعوبة الجزم بمدى تأثير المشاهير ومواقفهم على الانتخابات الأميركية، فإنهم بلا شك قد يؤثرون أقلها في تحريك الجماهير ومتابعيهم للتصويت.

فقد أدى تأييد المغنية الشهيرة لهاريس في الدقائق الأولى التي تلت المناظرة الرئاسية ليل الثلاثاء إلى دفع أكثر من 330 ألف ناخب إلى زيارة موقع Vote.gov في أقل من يوم. وقال متحدث باسم الوكالة الفيدرالية، التي تدير الموقع الذي يساعد المستخدمين في العثور على معلومات تخص الولاية التي يصوتون فيها، إن ما لا يقل عن 337826 شخصًا نقروا على الرابط الذي نشرته سويفت على حسابها في إنستغرام من ليل الثلاثاء حتى الساعة الثانية ظهر الأربعاء.

وفي حين احتفلت منظمة Swifties for Kamala، التي تعمل على حشد معجبي المغنية وراء هاريس، بتأييدها للمرشحة الديقراطية، قلل ترامب من أهمية ذلك معتبرا أنها ستخسر جماهيرياً.



أما إيلون ماسك، مالك منصة إكس، وأحد أكثر المؤيدين لترامب وأشهرهم أيضا، فلم ير سبيلاً للدفاع عن مرشحه سوى بالسخرية من المغنية الشقراء.

إذ كتب في تغريدة على حسابه في منصة إكس، أمس الأربعاء: "حسنا تايلور.. لقد فزت.. سأمنحك طفلا وأحرس قططك بحياتي"، في سخرية واضحة من ختم تايلور أمس لبيانها على إنستغرام بعبارة سيدة "محبة للقطط وليس لديها أولاد". (العربية)