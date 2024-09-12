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عربي-دولي
في محافظة نينوى العراقية.. اعتقال أحد أخطر قادة داعش
Lebanon 24
12-09-2024
|
03:56
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أكدت مديرية التحقيقات والأمن الوقائي في المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، أمس الأربعاء، اعتقال أحد أخطر قادة "داعش" في محافظة نينوى العراقية.
وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان إنه "في إنجاز نوعي جديد، تمكنت قوة من مديرية التحقيقات والأمن الوقائي في المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، من الإطاحة بواحد من أخطر قادة فلول "داعش" الإرهابي في محافظة نينوى"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
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وأضافت: "جاء ذلك خلال عملية أمنية نوعية وبعد متابعة دقيقة من مديرية التحقيقات والأمن الوقائي وبعد أخذ الموافقات القضائية، حيث تم إلقاء القبض على أحد أخطر قادة فلول "داعش" الإرهابي يحمل رقما إحصائيا وينتمي إلى ما يسمى "ولاية نينوى".
وتابع البيان: "الإرهابي شغل منصب (شرعي قاطع الوليد) وشارك في عمليات إرهابية ضد قطعات الجيش العراقي والقوات الأمنية في محافظة نينوى".
وأكدت هيئة الحشد الشعبي أنه تم "اتخاذ الإجراءات الأصولية والقانونية اللازمة بحق الإرهابي لينال الجزاء العادل نظرا لما ارتكبه من جرائم".
وأشارت الهيئة إلى أن "هذه العملية النوعية جاءت ضمن سلسلة عمليات نوعية مهمة تقوم قوات الحشد الشعبي لملاحقة فلول داعش الإرهابي ودك أوكارهم والإطاحة بعناصرهم الإجرامية حتى لا يبقى موطئ قدم لهم في أي شبر من أرض الوطن".(سكاي نيوز)
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