بعد مقتل الناشطة الأميركية- التركية.. تركيا تطالب بمذكرات اعتقال دولية

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قالت أنقرة، اليوم الخميس، إنها فتحت تحقيقاً في مقتل ناشطة أميركية من أصول تركية، يعتقد أنها أصيبت برصاص قوات إسرائيلية في الضفة الغربية وستطلب إصدار مذكرات اعتقال دولية.وذكرت وزارة الخارجية أن جثمان الناشطة عائشة نور إزغي إيغي (26 عاماً) سيصل إلى تركيا، غداً الجمعة.وقالت وزارة الخارجية إن عائشة "استُهدفت وقُتلت عمداً على يد جنود إسرائيليين خلال مظاهرة سلمية تضامناً مع الفلسطينيين".وأضافت "سنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم مرور هذه الجريمة دون عقاب".