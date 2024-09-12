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عربي-دولي

خسائر حماس في ضربة النصيرات.. هذا ما كشفته إسرائيل

Lebanon 24
12-09-2024 | 11:11
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زعم الجيش الإسرائيلي أن الهجوم الذي شنه على مدرسة في حي النصيرات وسط قطاع غزة استهدف مركزا للقيادة والسيطرة تابعا لحركة حماس.

وأوضح الجيش في بيان أنه "بناء على توجيه استخباراتي من الجيش وجهاز الأمن العام، نفذت القوات الجوية الإسرائيلية الأربعاء ضربة دقيقة على إرهابيين كانوا يعملون داخل مركز قيادة وسيطرة مدمج في مجمع كان سابقا مدرسة الجاعوني في منطقة النصيرات وسط غزة".
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وأضاف أنه تم التأكد من تصفية عدد من قيادات حماس أبرزهم:

- أيسر قرضايا في الجناح العسكري لحماس وقوات الأمن الداخلي.
- محمد عدنان أبو زيد مسؤول إطلاق قذائف الهاون على الجيش الإسرائيلي وعضو في بحرية حماس وموظفا لدى الأونروا.
- ‏باسم ماجد شاهين، شارك في عملية 7 تشرين الأول.
- عمر الجديلي، في الجناح العسكري لحماس وقوات الأمن الداخلي.
- ‏أكرم صابر الغليضي، في الجناح العسكري لحماس وقوات الأمن الداخلي.
‏- محمد عيسى أبو الأمير، في الجناح العسكري لحماس شارك في 7 تشرين الأول.
‏- شريف سلام، في الجناح العسكري لحماس.
‏- ياسر إبراهيم أبو شرار، في الجناح العسكري لحماس وفي نفس الوقت موظفًا لدى الأونروا.
- ‏إياد مطر، في الجناح العسكري لحماس وفي نفس الوقت موظفا لدى الأونروا. (سكاي نيوز عربية)
 
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