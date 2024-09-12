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عربي-دولي
مصر تستنكر قصف مدارس ومنشآت "الأونروا" في غزة
Lebanon 24
12-09-2024
|
13:30
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أعربت مصر، اليوم الخميس، عن استنكارها لاستمرار إسرائيل في استهداف وقصف مدارس ومنشآت "الأونروا" في غزة.
وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم، أن آخر هذه الاستهدافات، كان لمدرسة الجاعوني بمخيم النصيرات، والتي أسفر قصفها الأخير عن "استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين من بينهم ستة من موظفي وكالة الأونروا الأممية".
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وشددت مصر على أن استمرار "استهداف المنشآت والمنظمات الأممية والدولية دون رادع أو محاسبة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، مؤكدة أن "ما يواجهه الأبرياء في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم وانتهاكات يتعين إنهاؤه بصورة فورية، والتعامل مع جذوره ومسبباته، حيث أضحى يشكل مثالا صارخا على عجز النظام الدولي الراهن عن الدفاع عن مبادئه وقيمه بصورة غير انتقائية، وبشكل يهدد مصداقيته واستدامته، وبما يحتم اضطلاع مجلس الأمن الدولي بدوره".
وطالبت مصر الأطراف المؤثرة دوليا ببذل المزيد من الجهود، لضمان امتثال الجانب الإسرائيلي للالتزامات الدولية والإنسانية، مؤكدة "على ما يجب أن يمثله إنقاذ الأرواح واستعادة الحقوق الأساسية المسلوبة للشعب الفلسطيني من أولوية لدى المجتمع الدولي، بدلا من الاكتفاء بالتشدق بقيم حقوق الإنسان بصورة انتقائية تتنافى مع عالميتها وشمولها". (روسيا اليوم)
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