كيم يزور منشأة لتخصيب اليورانيوم

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ذكرت وكالة "الأنباء المركزية الكورية" أن "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون زار غرفة التحكم في منشأة لتخصيب اليورانيوم للتعرف على كيفية تشغيل خطوط إنتاجها".وأضافت الوكالة أن "كيم أشرف أيضا على تجربة إطلاق نوع جديد من قاذفات الصواريخ المتعددة الفوهات عيار 600 ميليمتراً".وذكرت الوكالة أن "كيم زار أيضاً معهد الأسلحة النووية وقاعدة إنتاج المواد النووية المخصبة بدرجة تصلح لصنع أسلحة، ووضع خطة طويلة الأجل لزيادة إنتاج مثل هذه المواد".