Advertisement

عربي-دولي

السجن 10 سنوات لضابط سابق في CIA تجسّس لصالح الصين

Lebanon 24
12-09-2024 | 19:29
A-
A+
Doc-P-1246107-638617916568950027.jpeg
Doc-P-1246107-638617916568950027.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة العدل الأميركية، الخميس، صدور حكم بمعاقبة ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميريكية "CIA" بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التآمر لتقديم معلومات سرية للاستخبارات الصينية.

وكان ألكسندر يوك تشينج ما (71 عاماً) رتب، بعد أكثر من عقد من تركه وكالة الاستخبارات، لنفسه ولأحد أقاربه، الذي عمل سابقاً أيضا لصالح الاستخبارات الأميركية، لقاءً مع ضباط صينيين في هونغ كونغ وتقديم معلومات سرية مقابل 50 ألف دولار، وفقا لاتفاقية إقراره بالذنب.
Advertisement
وكان الضابط السابق هدفا لعملية سرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي بعدما تقدم بطلب للعمل كمتخصص لغوي في مكتب التابع للمكتب.

وقد أكدت وزارة العدل أن "مكتب التحقيقات كان على علم بارتباطاته بالصين".


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:26 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:49 | 2024-09-12
23:42 | 2024-09-12
23:41 | 2024-09-12
23:40 | 2024-09-12
23:33 | 2024-09-12
23:33 | 2024-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24