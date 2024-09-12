السجن 10 سنوات لضابط سابق في CIA تجسّس لصالح الصين

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أعلنت وزارة العدل الأميركية، الخميس، صدور حكم بمعاقبة ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميريكية "CIA" بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التآمر لتقديم معلومات سرية للاستخبارات الصينية.وكان ألكسندر يوك تشينج ما (71 عاماً) رتب، بعد أكثر من عقد من تركه وكالة الاستخبارات، لنفسه ولأحد أقاربه، الذي عمل سابقاً أيضا لصالح الاستخبارات الأميركية، لقاءً مع ضباط صينيين في هونغ كونغ وتقديم معلومات سرية مقابل 50 ألف دولار، وفقا لاتفاقية إقراره بالذنب.وكان الضابط السابق هدفا لعملية سرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي بعدما تقدم بطلب للعمل كمتخصص لغوي في مكتب التابع للمكتب.وقد أكدت وزارة العدل أن "مكتب التحقيقات كان على علم بارتباطاته بالصين".