مصدر في "حماس": مقترح الخروج الآمن للسنوار لم يعرض على الحركة أبداً

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عاد مجدداً خلال الساعات القليلة الماضية، مصير زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة للواجهة، وذلك عقب اقتراح مسؤول إسرائيلي إمكانية توفير خروج آمن لمطلوب تل أبيب الأول مقابل الأسرى. فقد قال مصدر في "حماس" إنّ "مقترح الخروج الآمن للسنوار لم يعرض على الحركة أبداً".واعتبر أن كلام المسؤول الإسرائيلي عن زعيم حركة حماس "غير معقول ولا مقبول ولا منطقي"، مشددا على أن "هذا المقترح دلالة على الإفلاس السياسي لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".كما تابع أن "الحركة لم تقدم أي مقترحات جديدة بشأن صفقة غزة"، موضحاً أن "إسرائيل ترفض تقديم موافقات مكتوبة خلال المفاوضات، وهو ما يؤخرها".وأكد أن "تل أبيب رفضت الإفراج عن 65 من المحكومين بالمؤبد". (العربية)