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عربي-دولي

في فندق 4 نجوم... وزيرة تعرّضت للسرقة أثناء كلمة لها أمام كبار ضباط الشرطة

Lebanon 24
13-09-2024 | 00:07
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تعرضت وزيرة الشرطة البريطانية ديانا جونسون لعملية سرقة خلال كلمة لها أمام كبار الضباط في ميدلانز.

وتمكن اللص من سرقة حقيبة الوزيرة وهي تحاضر أمام مؤتمر جمعية مراقبي الشرطة في فندق 4 نجوم مكتظ بكبار الضباط.
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وألقت شرطة وارويكشاير القبض على رجل يبلغ من العمر 56 عاما بتهمة السطو، تم الإفراج عنه لاحقا بكفالة. (روسيا اليوم)

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