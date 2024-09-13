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عربي-دولي

جثة معلقة برباط حديدي وحجر في المياه.. الكشف عن جريمة أرعبت المصريين هذه تفاصيلها

Lebanon 24
13-09-2024 | 04:30
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قُتل سائق في محافظة دمياط في مصر.

وفي التفاصيل، عثر الأهالي في قرية الوسطاني التابعة لمركز كفر سعد على جثة في مياه الصرف الزراعية، ما تسبب بحالة من الهلع بينهم.

وانتقلت السلطات إلى مكان الحادث، حيث تبيّن العثور على جثة مع رباط حديدي معلق حول عنق الضحية، وحجر مثبت في أقدام المجني عليه، وملامح مشوهة تدل على أنه مكث لمدة طويلة في المياه.
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وكشفت التحريات قيام إحدى السيدات بانتحال صفة طبيبة وأجرت مكالمة هاتفية مع أسرة الضحية، أخبرتهم خلالها أنه تم إلقاء القبض عليه بسبب تحليل المخدرات الذي كشف تعاطيه مواد مخدرة أثناء القيادة.

وأرسلت الطبيبة المزيفة رسالة للأهل عبر تطبيق واتس آب تخبرهم فيها أن نجلهم السائق تم ترحيله إلى نيابة العجمي في الإسكندرية، ثم تلقت الأسرة اتصالا هاتفيا آخر من شخص ادعى أنه أمين شرطة وأن المجني عليه متواجد في الإسكندرية على خلفية تعاطيه المواد المخدرة أثناء القيادة، حيث تحركت أسرة سائق دمياط إلى الإسكندرية بحثا عنه لكنهم لم يجدوا شيئا.

وتتبعت الأجهزة الأمنية تفاصيل تلك المكالمات، لتكشف هوية الجناة وإلقاء القبض عليهم خلال 24 ساعة فقط من اكتشاف الجثمان.
 
 

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