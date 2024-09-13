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إصاباته طفيفة.. اعتداء بالسكين على رئيس هذه الدولة!

Lebanon 24
13-09-2024 | 12:12
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تعرّض رئيس جزر القمر غزالي عثماني، اليوم الجمعة، لإصابات طفيفة بعد تعرضه لاعتداء بالسكين، وفق ما أكّدت مصادر مقربة من الرئاسة لفرانس برس.

وشددّت المتحدثة باسم حكومة جزر القمر على أن حياة الرئيس ليست في خطر بعد تعرضه لـ"اعتداء".
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وأفاد مصدر مقرب من الرئاسة، لفرانس برس، طلب عدم كشف اسمه بأن "الرئيس غزالي عثماني أصيب بجروح طفيفة بالسلاح الأبيض أثناء مراسم جنازة".

وأشار إلى أن "جروحه ليست خطرة"، وأنه تمّ توقيف المعتديَين.
 
وأكّد مصدران آخران مقرّبان من الرئاسة بأن إصابة عثماني طفيفة.
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