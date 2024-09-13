الحكومة البريطانية تستحوذ على شركة رئيسية مشغلة لقطاع الكهرباء

ذكرت حكومة حزب العمال البريطانية الجديدة، اليوم الجمعة، أنها ستستحوذ على شركة رئيسية مشغلة لقطاع الكهرباء.



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ووفقا لوزارة أمن الطاقة وصافي الكربون، سيتم تغيير تسمية الهيئة إلى "ناشونال إنرجي سيستم أوبريتر" (مشغل نظام الطاقة الوطني)، وسيتم إطلاقها في الأول من تشرين الاول. وجاء في بيان مشترك أن الدولة ستستحوذ على "إلكترسيتي سيستم أوبريتر" (مشغّل نظام الكهرباء)، الهيئة التي تشرف على الموازنة بين العرض والطلب في شبكة الكهرباء في المملكة المتحدة، من الشبكة الوطنية مقابل 630 مليون جنيه استرليني (828 مليون دولار).ووفقا لوزارة أمن الطاقة وصافي الكربون، سيتم تغيير تسمية الهيئة إلى "ناشونال إنرجي سيستم أوبريتر" (مشغل نظام الطاقة الوطني)، وسيتم إطلاقها في الأول من تشرين الاول.



وبهذا الشان، قال وزير الطاقة إد ميليباند: "يمثل اليوم علامة فارقة لنظام الطاقة في بريطانيا حيث نجلب مشغل النظام إلى الملكية العامة لتوفير خبرة محايدة للنظام بأكمله في بناء شبكة تلائم المستقبل".



وأضاف: "يلعب مشغل نظام الطاقة الوطني الجديد دورا كبيرا في تحقيق مهمتنا لجعل بريطانيا قوة عظمى في مجال الطاقة النظيفة".





وتابع: "نحن بحاجة إلى نقل بريطانيا من أسواق الوقود الأحفوري الباهظة الثمن وغير الآمنة، إلى طاقة نظيفة ورخيصة محلية الصنع نتحكم فيها".



وأوضح انه "بهذه الطريقة نخفض الفواتير على المدى الطويل، ونعزز استقلالنا في مجال الطاقة وندعم الوظائف التي تتطلب مهارات في جميع أنحاء البلاد".



هذا وأكدت وزارة الطاقة أن المشغل الجديد "سيدعم التحرك السريع للحكومة لتسريع الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري" من خلال تقديم المشورة "حول كيفية تحقيق المملكة المتحدة لهدفها بتوفير الطاقة النظيفة بحلول عام 2030".