واشنطن تخشى تسليح بوتين للحوثيين.. هذا ما كشفته صحيفة أميركية

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كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة تخشى من احتمالية تسليح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحوثيين، وذلك في سياق تحذيره للولايات المتحدة وحلفائها من أن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى مصنوعة في الغرب ضد روسيا يعني أن دول حلف شمال الأطلسي "في حالة حرب" مع روسيا.وقالت الصحيفة: "يشعر المسؤولون بالقلق على وجه الخصوص من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن ينتقم من خلال تسليح الحوثيين المتمركزين في اليمن، والذين يشاركون في حملة طويلة الأمد لمهاجمة السفن في البحر الأحمر".وتأتي هذه التحذيرات في وقت يعيد فيه القادة الغربيون النظر في القيود المفروضة على استخدام الأسلحة بعيدة المدى من قبل أوكرانيا، خاصة بعد مضي إيران في إرسال صواريخ باليستية قصيرة المدى لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا.ومن بين هذه الصواريخ "ستورم شادو" البريطانية، القادرة على ضرب أهداف على بُعد 155 ميلاً، وهو ما قد يمنح أوكرانيا تفوقًا عسكريًا في ظل التقدم الروسي البطيء على الجبهات.وطلبت كييف أيضًا الإذن باستخدام صواريخ "سكالب" الفرنسية وأنظمة الصواريخ التكتيكية الأميركية المعروفة باسم ATACMS.وبينما تميل فرنسا إلى رفع الحظر عن استخدام "سكالب"، لا يزال الرئيس الأميركي جو بايدن غير مستعد للموافقة على استخدام أوكرانيا لأنظمة ATACMS لضرب روسيا، نظرًا لمخاوف البنتاغون بشأن المخزون الأميركي.(سكاي نيوز)