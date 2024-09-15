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عربي-دولي

ماذا سيحصل في حال ضربت أوكرانيا العمق الروسي؟

Lebanon 24
15-09-2024 | 03:11
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حذر البروفيسور التركي حسن أونال في حديث لقناة "خبر تورك" من أن منح الغرب أوكرانيا إذن ضرب العمق الروسي بصواريخه بعيدة المدى، سيؤدي إلى تصعيد لا مفر منه.

وأضاف ان هذا الأمر سيكون خطوة خطيرة للغاية، لأن فلاديمير زيلينسكي أصيب بالجنون ومستعد لأي إجراء، لكنه غير قادر على التحكم في هذه الصواريخ.
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وذكرت تقارير غربية أن سلطات كييف سلمت واشنطن ولندن قائمة ببنك الأهداف المحتملة في روسيا التي تخطط لضربها إذا سمح لها رسميا باستخدام الصواريخ الغربية بعيدة المدى.

وتناقش الدول الغربية رفع الحظر المفروض على استخدام الأسلحة الغربية بعيدة المدى من قبل قوات كييف لتنفيذ ضربات في عمق الأراضي الروسية.

وكان من المفترض أن تتم مناقشة هذه القضية في لقاء يوم الجمعة، بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، لكن لم يتطرقا لهذا الموضوع عقب انتهاء الاجتماع. (روسيا اليوم)
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