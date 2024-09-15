حدّد تاريخ إنتشاره... بيل غيتس يُحذّر من وباء عالمي

حذر الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت" بيل غيتس من أنه إذا تمكن العالم من تجنب الحرب، فإن احتمال اندلاع جائحة عالمية سيصبح حقيقية في غضون السنوات الـ25 المقبلة.



وقال لبرنامج "Make It" على قناة CNBC إن "الكثير من الاضطرابات" في عصرنا هذا قد يؤدي إلى إشعال حرب كبرى، محذرا من أنه "إذا تجنبنا حربا كبيرة... إذن، نعم، سيكون هناك جائحة أخرى، على الأرجح في السنوات الـ 25 المقبلة". (روسيا اليوم)

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