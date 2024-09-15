Advertisement

صحة

حدّد تاريخ إنتشاره... بيل غيتس يُحذّر من وباء عالمي

Lebanon 24
15-09-2024 | 05:39
A-
A+
Doc-P-1246891-638620009581492348.PNG
Doc-P-1246891-638620009581492348.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت" بيل غيتس من أنه إذا تمكن العالم من تجنب الحرب، فإن احتمال اندلاع جائحة عالمية سيصبح حقيقية في غضون السنوات الـ25 المقبلة.

وقال لبرنامج "Make It" على قناة CNBC إن "الكثير من الاضطرابات" في عصرنا هذا قد يؤدي إلى إشعال حرب كبرى، محذرا من أنه "إذا تجنبنا حربا كبيرة... إذن، نعم، سيكون هناك جائحة أخرى، على الأرجح في السنوات الـ 25 المقبلة". (روسيا اليوم)
Advertisement
 
 
 

عربي-دولي

صحة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2024-09-15
10:56 | 2024-09-15
10:41 | 2024-09-15
10:30 | 2024-09-15
10:16 | 2024-09-15
10:00 | 2024-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24