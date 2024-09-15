أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، الأحد، أن الحركة لا تزال تحتفظ بـ"قدرة عالية" على الاستمرار في الحرب مع إسرائيل والتي دخلت شهرها الثاني عشر.



وقال حمدان في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" إن "قدرة المقاومة على الاستمرار عالية وستتواصل"، مضيفا أن "هناك شهداء وهناك تضحيات.. لكن بالمقابل حصل تراكم في الخبرات وحصل تجنيد لأجيال جديدة في المقاومة".

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وشدد القيادي في حماس على أن الحركة تريد "حكما فلسطينيا مشتركا" لقطاع غزة المحاصر والمدمر بعد انتهاء الحرب.

وتابع: "اليوم التالي يجب أن يكون فلسطينيا. ذهبنا إلى بكين، تفاوضنا كفلسطينيين، واتفقنا على أن تشكل حكومة وفاق وطني تدير الشؤون الفلسطينية في غزة".

واتهم القيادي في حركة حماس، الولايات المتحدة بعدم ممارسة "ضغوط كافية" على إسرائيل لوقف الحرب الدامية في قطاع غزة.



واعتبر أن "الإدارة الأميركية لا تمارس الضغط الكافي أو المناسب على الجانب الإسرائيلي، بل هي تحاول أن تبرر تملص الجانب الإسرائيلي من أي التزام".



وبشأن استهداف الحوثي اليوم لإسرائيل قال حمدان إن هذا الهجوم يظهر أن هناك "حدودا" للدفاعات الإسرائيلية.



وتابع أن الهجوم بمثابة "رسالة تقول لكل المنطقة إن إسرائيل ليست كيانا محصنا... حتى إسرائيل بقدراتها وتقنياتها ليست قادرة على منع الوصول إليها وإصابتها".



وأضاف أن "إمكانية أن يتطور الفعل المقاوم ضد الكيان الصهيوني إمكانية جادة وحقيقية وليست شيئاً من الأوهام أو من الآمال غير القابلة للتحقيق". (سكاي نيوز عربية)