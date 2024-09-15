27
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
15
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في دولة عربية.. "معدل مخيف" لحالات الطلاق
Lebanon 24
15-09-2024
|
15:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلال 4 سنوات، تم تسجيل أكثر من 357 ألف حالة طلاق في عموم العراق، باستثناء إقليم كردستان، بحسب ما قال رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، الأحد.
وأضاف في بيان أن عدد حالات الطلاق خلال هذه السنوات، وهو تحديدا 357887 حالة، يمثل "ارتفاعاً مخيفاً يهدد استقرار الأسرة والمجتمع".
Advertisement
ووفق إحصائيات مجلس القضاء العراقي، فإن "عام 2021 شهد تسجيل (73155) حالة طلاق، في حين شهد عام 2022 تسجيل (68410) حالة، وعام 2023 (71016) حالة، و(45306) حالة طلاق خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2024".
وخلال العقد الممتد بين 2004 و2014، بحسب الغراوي، "انتهى زواج واحد من بين كل خمس زيجات بالطلاق، وسجل خلال المدّة نفسها 516 ألفاً و784 طلاقاً من بين 2.6 مليون زواج، عدا إقليم كردستان".
أما الأسباب التي تناولها الغراوي في بيانه بشأن زيادة معدلات الطلاق، فهي عدم التفاهم والتقارب بين الأزواج في المستوى الفكري والثقافي والعمري، والتدخل من عائلة الزوج أو الزوجة أو الأصدقاء. كما كان "ارتفاع المشكلات الأسرية والعنف الأسري ومعدلات الخيانة الزوجية والاستخدام السيء للاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي، وضعف الوازع الديني والمشكلات الاقتصادية" من الاسباب ايضا، وفق البيان.
وبدوره، دعا الغراوي لإطلاق "حملة توعوية بشأن مخاطر الطلاق وتأثيرها على الأسرة والمجتمع، وإعداد دراسة وطنية تساهم فيها كل الفعاليات للوقوف على أسباب الطلاق ومعالجتها"، بحسب تعبيره. (الحرة)
عربي-دولي
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مناشير إسرائيلية خطيرة فوق الجنوب.. إقرأوا ما جاء فيها!
Lebanon 24
مناشير إسرائيلية خطيرة فوق الجنوب.. إقرأوا ما جاء فيها!
03:35 | 2024-09-15
15/09/2024 03:35:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هو طليق أصالة.. عارضة أزياء سورية تحتفل بعيد ميلاد زوجها (صور)
Lebanon 24
هو طليق أصالة.. عارضة أزياء سورية تحتفل بعيد ميلاد زوجها (صور)
00:51 | 2024-09-15
15/09/2024 12:51:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة إخلاء مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت... ما السبب؟
Lebanon 24
بالصورة إخلاء مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت... ما السبب؟
06:27 | 2024-09-15
15/09/2024 06:27:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"100 دولار مزورة" في مدينة لبنانيّة.. فيديو لسيدة تروّجها!
Lebanon 24
"100 دولار مزورة" في مدينة لبنانيّة.. فيديو لسيدة تروّجها!
00:35 | 2024-09-15
15/09/2024 12:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق إسرائيليّ على خبر إلقاء مناشير فوق لبنان.. هذا ما قِيلَ في تل أبيب
Lebanon 24
أوّل تعليق إسرائيليّ على خبر إلقاء مناشير فوق لبنان.. هذا ما قِيلَ في تل أبيب
05:23 | 2024-09-15
15/09/2024 05:23:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:10 | 2024-09-15
من هو المشتبه به في حادث إطلاق النار على ترامب؟
17:29 | 2024-09-15
"إف بي آي": إطلاق النار في ملعب ترامب محاولة اغتيال
16:55 | 2024-09-15
في اول تعليق له.. نجل ترامب يكشف معلومات حول إطلاق النار قرب ملعب والده للغولف
16:51 | 2024-09-15
هاريس تعلّق على حادثة إطلاق النار قرب مقر إقامة ترامب..هذا ما قالته
16:48 | 2024-09-15
بعد إطلاق نار قرب مقره.. ترامب: أنا بخير
16:11 | 2024-09-15
بعد عملية اطلاق النار على منتجع ترامب.. تقارير تكشف المتورطين
فيديو
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
04:00 | 2024-09-14
16/09/2024 03:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
16/09/2024 03:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
16/09/2024 03:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24