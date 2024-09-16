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عربي-دولي
في اللحظة الأخيرة.. تغيير مفاجئ في جدول أعمال ترامب يُثير الشكوك!
Lebanon 24
16-09-2024
|
00:45
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كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية نقلا عن مصدرين لم تكشف هويتهما أن قرار المرشح الجمهوري دونالد ترامب بلعب الغولف "تم اتخاذه وإضافته في اللحظة الأخيرة إلى جدول الأعمال".
وقال نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق أندرو مكابي في وقت سابق إن "أحد الأسئلة الكبرى التي لا تزال بحاجة إلى إجابة هو كيف علم المشتبه به أن ترامب سيلعب الغولف يوم الأحد"، مضيفا أن "الأمر ربما كان مجرد حظ".
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وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن ترامب بخير، مضيفا أنها محاولة اغتيال ثانية على ما يبدو يوم الأحد قرب ملعبه للغولف بولاية فلوريدا.
ووفق مسؤولين في قوات إنفاذ القانون فإن عناصر جهاز الخدمة السرية رصدوا مسلحا في أحراش قرب الملعب وأطلقوا النار عليه.
وأضافوا أن المسلح ألقى بندقية هجومية من طراز إيه.كيه-47 وفرّ في سيارة، لكن ألقي القبض عليه.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" وقناة "فوكس نيوز" نقلا عن مسؤولين قولهم إن المشتبه به يدعى ريان ويسلي روث (58 عاما) من هاواي.(سكاي نيوز)
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