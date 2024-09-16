Advertisement

عربي-دولي

في اللحظة الأخيرة.. تغيير مفاجئ في جدول أعمال ترامب يُثير الشكوك!

Lebanon 24
16-09-2024 | 00:45
A-
A+
Doc-P-1247142-638620696101122513.jpg
Doc-P-1247142-638620696101122513.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية نقلا عن مصدرين لم تكشف هويتهما أن قرار المرشح الجمهوري دونالد ترامب بلعب الغولف "تم اتخاذه وإضافته في اللحظة الأخيرة إلى جدول الأعمال".

وقال نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق أندرو مكابي في وقت سابق إن "أحد الأسئلة الكبرى التي لا تزال بحاجة إلى إجابة هو كيف علم المشتبه به أن ترامب سيلعب الغولف يوم الأحد"، مضيفا أن "الأمر ربما كان مجرد حظ".
Advertisement

وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن ترامب بخير، مضيفا أنها محاولة اغتيال ثانية على ما يبدو يوم الأحد قرب ملعبه للغولف بولاية فلوريدا.

ووفق مسؤولين في قوات إنفاذ القانون فإن عناصر جهاز الخدمة السرية رصدوا مسلحا في أحراش قرب الملعب وأطلقوا النار عليه.

وأضافوا أن المسلح ألقى بندقية هجومية من طراز إيه.كيه-47 وفرّ في سيارة، لكن ألقي القبض عليه.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" وقناة "فوكس نيوز" نقلا عن مسؤولين قولهم إن المشتبه به يدعى ريان ويسلي روث (58 عاما) من هاواي.(سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:22 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:26 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:11 | 2024-09-16
04:10 | 2024-09-16
04:08 | 2024-09-16
04:01 | 2024-09-16
03:58 | 2024-09-16
03:57 | 2024-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24