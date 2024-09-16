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عربي-دولي
مستوطنون يقتحمون مدرسة في الضفة الغربية ويعتدون على الطلبة والمعلمين
Lebanon 24
16-09-2024
|
06:45
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اقتحم مستوطنون إسرائيليون، الإثنين، مدرسة في منطقة المعرجات شمال غربي مدينة أريحا بالضفة الغربية، واعتدوا على الطلبة والمعلمين.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن مستوطنين مسلحين اقتحموا مدرسة عرب الكعابنة الأساسية واعتدوا على الطلبة والمعلمين، قبل احتجازهم بالقوة.
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وأشارت مصادر محلية إلى أن القوات الإسرائيلية وصلت إلى المكان بعد الحادث، واعتقلت مدير المدرسة، وأحد أهالي الطلبة.
ونقلت "وفا" عن الهلال الأحمر قوله في بيان مقتضب، إن طواقمه تعاملت مع سبع إصابات اعتداء بالضرب من المستوطنين، وتم نقلهم للمستشفى، بينها 4 معلمات.
هذا وحذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "من التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم ميليشيات المستوطنين وعناصرها المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، في عموم الضفة الغربية المحتلة، والتي كان آخرها اعتداءاتهم المتواصلة على التجمعات البدوية في الأغوار بما في ذلك هجومهم على الطلبة والمعلمين في مدرسة عرب الكعابنة الأساسية شمال غرب أريحا هذا اليوم".
واعتبرت الوزارة "أن تلك الجرائم ترجمة لسياسة إسرائيلية رسمية تتبناها الحكومة الإسرائيلية ويشرف على تنفيذها وزراء متطرفين أمثال سموتريتش وبن غفير، بدعم وحماية جيش الاحتلال وأذرعه المختلفة، في محاولة لحسم مستقبل الضفة الغربية المحتلة عن طريق تسريع جريمة الضم التدريجي الزاحف، وضرب الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) وتفريغها بالكامل من أصحابها الأصليين، وتخصيصها كعمق استراتيجي للتمدد الاستيطاني، بما يؤدي إلى تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".
(سكاي نيوز)
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